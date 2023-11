Celstraf van 90 jaar voor vrouwelijke moordenaar wielrenster

Connect on Linked in

De rechter in de Amerikaanse stad Austin heeft de vrouwelijke moordenaar van een wielrenster een celstraf van 90 jaar opgelegd. Kaitlin Armstrong bracht de talentvolle gravelwielrenster Moriah Wilson om het leven. Twee bekende Nederlandse wielrenners maakten de ontwikkelingen van dichtbij mee. Het zou om een crime passionel gaan.

Beeld: de om het leven gebrachte gravelwielrenster Moriah Wilson

Lichaam

De 25-jarige ‘Mo’ Wilson was een opkomend ster in het zogenaamde gravelwielrennen. Haar lichaam werd op 11 mei 2022 aangetroffen in het huis van een vriend, in Austin, Texas. Ze bleek te zijn doodgeschoten.

Ster

Al snel daarop kwam Kaitlin Armstrong (35) in beeld als de vermoedelijke dader, schrijft de NOS zaterdag. Zij was de vriendin van Colin Strickland, een andere ster in het gravelwielrennen, dat op onverharde wegen plaatsvindt. Het zou dus mogelijk om een crime passionel gaan.

Na de dood van Wilson registreerden beveiligingscamera’s bij de woning waar ze verbleef, de jeep van Kaitlin Armstrong. Ze verdween na de moord uit beeld, werd nog gezien bij een vlucht naar New York, maar bleek te zijn gevlucht naar Costa Rica. Ze had plastische chirurgie ondergaan aan haar neus, en had een andere kapsel.

De jury had eerder 2 uur en 15 minuten nodig voor haar veroordeling. Voor de moord kreeg Armstrong deze week 90 jaar gevangenisstraf opgelegd.

Vrees

De Nederlandse oud-profwielrenner Laurens ten Dam kende Strickland, Armstrong en Wilson goed uit het Amerikaanse gravelcircuit. Hij vreesde zelfs dat ook hij nog betrokken zou raken bij de zaak: hij was bij collega Strickland geweest om hem te troosten na de dood van Wilson.