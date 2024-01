Celstraf voor poging doodslag na vermoeden vreemdgaan vrouw met slachtoffer

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft een man uit Harderwijk dinsdag tot drie jaar veroordeeld, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor poging tot doodslag. Hij dacht dat zijn vrouw vreemdging met zijn slachtoffer. Hij reed hem aan met de auto en sloeg hem samen met anderen in elkaar.

Beeld: de rechtbank in Zutphen

Achtervolgen

De 38-jarige man dacht dat zijn vrouw vreemdging met het slachtoffer. De man observeerde het slachtoffer daarom met een aantal anderen midden in de nacht bij zijn vakantiewoning. Deze reed nietsvermoedend weg in zijn auto, waarna de man en de anderen hem achtervolgden.

De man botste vervolgens – terwijl hij en het slachtoffer op hoge snelheid reden – doelgericht tegen de linker achterkant van de auto van het slachtoffer aan. Die verloor daardoor de controle over het stuur en reed tegen een boom.

Vervolgens mishandelden de man en de anderen het slachtoffer, door op zijn hoofd en benen te slaan en schoppen.

Ontremd

De rechtbank neemt de man dit alles ‘zeer kwalijk’. Er was sprake van ‘totaal ontremd gedrag’ en de man gedroeg zich uiterst agressief: ‘Alleen al de aanrijding zelf had voor het slachtoffer fataal kunnen aflopen. Vervolgens koos de man er ook nog eens voor om met z’n allen op het slachtoffer in te slaan en te schoppen, terwijl die net met hoge snelheid tegen een boom was gebotst.’

De man maakte door zijn handelen een forse inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer, aldus de rechtbank: ‘Het is een wonder dat het slachtoffer niet is overleden of zwaardere verwondingen aan de aanrijding en mishandeling overhield.’

Straf

De rechtbank kijkt bij het bepalen van de strafmaat naar straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. Daarbij volgt de rechtbank het advies van de reclassering dat de man begeleiding nodig heeft bij het meer zelfstandig functioneren.

De rechtbank legde een gevangenisstraf van 3 jaar op, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Hieraan zijn wel bijzondere voorwaarden verbonden: zo geldt voor de verdachte een meldplicht bij de reclassering, een verplichte behandeling en een locatie- en contactverbod met het slachtoffer. De tijd die de man in voorarrest doorbracht wordt op de straf in mindering gebracht.

Tot slot moet de man het slachtoffer een schadevergoeding van vijfduizend euro aan immateriële schade betalen.