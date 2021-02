Celstraf voor smokkel cocaïne als eiwit-shake

Connect on Linked in

Twee Britten die cocaïne smokkelden vanuit Amsterdam, verstopt in een eiwit-shake-verpakking, zijn in hun land veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Smokkel

Het was de door de politie gehackte berichtenserver Encrochat die ze uiteindelijk de das omdeed. Hoofdverdachte Arron C. (35) gebruikte deze versleutelde communicatiedienst om de smokkel van vijf kilo cocaïne mee te bespreken, die hij samen met zijn partner Bertram F. ((31) had uitgevoerd via de post.

Gespot

De Britse politie nam de in eiwit-shake verpakking verstopte drugs in januari 2020 in beslag bij een pakketdienst. C. werd geïdentificeerd als de man die het Airbnb-huis in Bristol had gehuurd, waar het pakket zou worden bezorgd.

F. werd gespot, terwijl hij een aantal keren langs dat huis reed om te zien of het pakket al werd afgeleverd.

Toen de drugs niet aankwamen, vroeg C. meerdere keren aan de bezorgdienst waar het bleef. F. en C. werden een paar dagen later gearresteerd.

Fouten

In C.’s huis werden weegschalen gevonden, met sporen van cocaïne en ketamine.

In juni van 2020 werden berichten op Encrochat tussen de twee gevonden, in het kader van de Britse operatie Venetic, naar aanleiding van de Encrochat-hack door de politie. Daarin bekende C. dat het huren van het huis op zijn eigen naam, en het emailen van de pakketdienst ‘stomme fouten’ waren. ‘Je hoeft maar een fout te maken, om gepakt te worden.’

Voor hun communicatie rond het versturen van het pakket zelf, maakten de twee overigens gebruik van de versleutelde chatdienst Wickr.

Straf

C. hoorde deze week voor de rechtbank in Bristol 9 jaar en vijf maanden gevangenisstraf voor de smokkel tegen zich uitgesproken. F. kreeg zes jaar en zes maanden voor hetzelfde vergrijp.

De in beslag genomen cocaïne zou in het Verenigd Koninkrijk een straatwaarde van 450.000 euro vertegenwoordigen.