Celstraf voor vrachtwagenchauffeur die uithalers haven binnenreed

Een vrachtwagenchauffeur die begin dit jaar een groep uithalers de Rotterdamse haven binnen smokkelde, heeft een gevangenisstraf van 6 maanden gekregen. De verdachte uithalers moeten nog voor de rechter verschijnen.

Trojaans

Op 4 januari van dit jaar werden in een container in de Rotterdamse haven 19 personen aangetroffen. De container was door een 51-jarige vrachtwagenchauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats het terrein opgereden. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De methode wordt ook wel de Trojaanse methode genoemd. Personen verstoppen zich in een lege container die daarna het havengebied wordt opgereden, met als doel drugs uit te halen uit andere containers.

Gevangenis

De verdachte vrachtwagenchauffeur verscheen woensdag voor de politierechter, die meteen uitspraak deed en hem veroordeelde tot een gevangenisstraf van 6 maanden. De eis van het OM was acht maanden. Naast de gevangenisstraf eiste het OM ook dat verdachte zich 3 jaar lang niet mag ophouden in Nederlandse havengebieden. Dit zal voor hem gelden voor de Rotterdamse haven.

Misbruik

De officier van justitie vindt dat verdachte misbruik heeft gemaakt van zijn beroep als chauffeur: ‘Zonder hem zouden de 19 personen niet op deze manier het terrein op zijn gekomen. De rol van verdachte is onmisbaar geweest. De drugsproblematiek in de Rotterdamse haven is een enorm en groeiend probleem. Er worden op jaarbasis tientallen tonnen cocaïne in beslag genomen. Een gevangenisstraf is de enige passende straf.’