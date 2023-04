Celstraffen tot 15 jaar voor overval waardetransport Amsterdam-Noord

Connect on Linked in

De rechtbank Amsterdam heeft maandag acht mannen veroordeeld tot celstraffen van twee tot vijftien jaar voor de gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, op 19 mei 2021. Justitie had in november vorig jaar tot achttien jaar cel geëist.

De hoogste straffen van vijftien jaar cel zijn voor Hamza B. (45) en Sidy S. (39). B. had volgens de rechtbank een initiërende en coördinerende rol. S. schoot vanuit een rijdende vluchtauto gericht op een politiewagen waarin twee agenten zaten. De andere verdachten tussen de 24 en 45 jaar kregen straffen van twaalf, tien, zes en twee jaar cel.

Achtervolging

De gewelddadige overval vond plaats op een vrachtwagen van een geld- en waardetransporteur en op het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Na de overval vluchtten de overvallers met drie voertuigen. Eén auto raakte uit het zicht, de andere overvallers werden door de politie achtervolgd richting Broek in Waterland.

Fransman doodgeschoten

Tijdens de overval en de vlucht is geschoten met automatische vuurwapens. Vijf overvallers werden aangehouden in een weiland nadat zij door de politie in Broek in Waterland waren klemgereden. Een zesde man, een 47-jarige Fransman, overleed door een politiekogel. De overige drie mannen werden op andere momenten aangehouden.

Van de buit van ruim 14,5 miljoen euro is ruim vier miljoen euro nog niet teruggevonden.

Gericht geschoten

In Broek in Waterland zijn zes vuurwapens in beslag genomen. Het (forensisch) bewijs toont aan dat twee automatische vuurwapens daadwerkelijk zijn gebruikt door Sidy S. en een 44-jarige man. Zij hebben op verschillende momenten met de wapens in de lucht geschoten. De rechtbank acht bewezen dat S. vanuit een rijdende vluchtauto gericht op een politieauto met daarin twee agenten heeft geschoten. Hij is veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. De 44-jarige schutter die niet gericht heeft geschoten, krijgt twaalf jaar cel.

Volgens het Openbaar Ministerie hadden de verdachten uit Frankrijk, België en Marokko de overval tot in de puntjes voorbereid.

