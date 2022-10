Strafzaak tegen acht verdachten overval waardetransport van start (UPDATE)

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Amsterdam is maandag de inhoudelijke behandeling begonnen van de strafzaak tegen acht mannen die worden verdacht van een gewelddadige overval op een waardetransport in mei 2021. De rechtbank heeft dertien zittingsdagen uitgetrokken. Het OM komt op 9 november met een strafeis. De uitspraak is gepland op 3 april 2023.

Wilde achtervolging

Op woensdag 19 mei 2021 werd een gewelddadige overval gepleegd op een waardetransport van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Er volgde een wilde achtervolging waarbij met automatische wapens werd geschoten. De politie loste ook schoten. Bij de schotenwisseling werd de 46-jarige overvaller Osiris Diawara uit Frankrijk dodelijk geraakt. De achtervolging eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. Van de ruim 14,5 miljoen die buit is gemaakt, is rond de vier miljoen nog zoek.

Poging gekwalificeerde doodslag

Het OM verdenkt zes van de acht mannen van diefstal met geweld en poging gekwalificeerde doodslag door tijdens hun vlucht meerdere malen op de politie te schieten. De zes verdachten in de leeftijd van 23 tot 45 jaar komen uit België (3), Frankrijk (2) en Marokko. Ze zijn allen op 19 mei 2021 aangehouden.

De overige twee verdachten wordt naast poging gekwalificeerde doodslag en diefstal met geweld ook bedreiging met misdrijf tegen het leven gericht, brandstichting met gevaar voor goederen en vernieling verweten. Eén van de twee, een 23-jarige Belg, werd in februari 2022 aangehouden. De ander, een 45-jarige Fransman, in december 2021.

Later moment

Een negende verdachte, een 37-jarige Belg, stond op 28 oktober terecht tijdens een pro-formazitting. De rechtbank heeft zijn voorlopige hechtenis verlengd. Hij werd in mei 2022 aangehouden. Van een tiende verdachte, een 21-jarige Belgische vrouw, is de voorlopige hechtenis door de rechtbank eerder opgeheven. De rechtbank behandelt de strafzaak tegen haar en de 37-jarige Belg op een later moment inhoudelijk.

Een elfde verdachte uit België is in het buitenland aangehouden. Hij is nog niet overgeleverd. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

OM: gericht geschoten

Voor de beoordeling van de ernst van de feiten is de vraag in hoeverre er door overvallers gericht op mensen is geschoten van groot belang. Dan kan hen immers naast de roof ook poging tot doodslag worden verweten. Justitie blijft bij het standpunt dat er na de gewelddadige overval gericht is geschoten op de politie. Hoewel uit forensisch onderzoek niet is gebleken dat er door de overvallers gericht is geschoten, is het OM ervan overtuigd dat de verdachten agenten wel degelijk onder vuur hebben genomen.

Aangifte

Bij een voorbereidende zitting in april dit jaar ontkenden verdachten dat er door hen gericht was geschoten op politie. Ruim dertig Amsterdamse agenten die betrokken waren bij de achtervolging hebben echter daarvan aangifte gedaan.

De advocaten van de verdachten stellen dat het doorslaggevende bewijs voor het schieten op politie ontbreekt. Zo zijn er in politieauto’s geen kogelinslagen gevonden. Het gaat vooral om de verklaringen van de agenten en om wat agenten tijdens de achtervolging in hun radioverkeer hebben gemeld. Een deskundige heeft twijfels geuit over het gericht vuren door verdachten.

Getuigen

Crimesite-journalist Joost van der Wegen sprak voor Reporters Online getuigen van de overval. Een van hen is Nadia Congiu, die in haar Canta oog in oog te kwam staan met een overvaller, die met schoten uit zijn Kalasjnikov aangaf dat ze om moest keren. ‘Ik droomde nog nachtenlang dat de kogels om mijn oren vlogen.’