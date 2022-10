Celstraffen voor Colombiaanse telefoondieven op festival

Connect on Linked in

Zes Colombianen hebben woensdag van de rechter vijf maanden gevangenisstraf gekregen voor grootschalige telefoondiefstal op festivals in Europa. Hun roversnest was een vakantiehuis in Nederland.

Foto: Sommige van de gestolen mobiele telefoons waren in zilverpapier verpakt (beeld OM)

Bende

Ze kwam er helemaal voor uit Colombia. Om gepakt te worden in een vakantiehuisje in Boskoop. Op meerdere festivals, waaronder het populaire Defqon, was een groep criminelen op jacht gegaan naar mobiele telefoons. Bij de zeven verdachten werden 90 mobiele telefoons aangetroffen. Dit meldt het Openbaar Ministerie.

Banditisme

De verdachten zijn vijf mannen van 38, 38, 31, 29 en 21 jaar, en twee vrouwen van 50 en 33 jaar. Uit reisgegevens blijkt dat ze in mei via Frankrijk of Spanje in Europa zijn aangekomen.

‘Enkel met het doel om hier op zeer geraffineerde en professionele wijze diefstallen te plegen’, zei de officier van justitie woensdag tegen de rechtbank. ‘Mobiel banditisme noemen we dat, een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit. Rondtrekkende bendes die ergens snel geld maken met een reeks aan delicten en het daarna weer verderop zoeken.’

Geboekt

Op 23 juni kwamen de verdachten aan in een vakantiehuisje in Boskoop, dat ze voor een week hadden geboekt. Dat laatste weekend van juni waren er meerdere festivals in Nederland die ze hebben bezocht, waaronder het OH MY-festival in Rotterdam en Defqon in Biddinghuizen.

Een dag na het festival in Rotterdam meldde een bezoeker zich bij de politie: zijn telefoon was gejat en deze gaf als locatie een vakantiehuisje in Boskoop aan. Toen agenten daar binnenvielen werd al snel duidelijk dat deze bezoeker niet als enige was gerold. Er lagen meer losse toestellen in het huisje. In een matras waren maar liefst 19 telefoons gepropt. Ook werden er 8 toestellen in de prullenbak aangetroffen. Sommige in aluminiumfolie gewikkeld, soms ook meerdere samen in een pakketje.

Door de tuinman werd een verstopte rugtas in tuin van het vakantiehuisje gevonden met nog eens 48 telefoons. En in het huisje lagen grote contante geldbedragen. Het verkopen van gestolen toestellen was kennelijk een lucratieve business.

Een deel van de gestolen toestellen kon via een aangifte worden teruggegeven aan de eigenaar.

Samenwerken

Uit de communicatie op hun eigen telefoons blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat de zeven verdachten nauw samenwerkten om de diefstal en handel op te zetten en uit te voeren.

Of de aangetroffen toestellen allemaal in Nederland zijn gestolen is niet zeker. Er werden meerdere screenshots en zoekwoorden aangetroffen van andere festivals in Spanje en Zwitserland.

De officier van justitie vroeg de zes verdachten een gevangenisstraf van 1 jaar op te leggen. De politierechter deed meteen uitspraak. Ze veroordeelde de verdachten voor zowel de diefstal als het witwassen tot gevangenisstraffen. Omdat ze alleen de diefstal en het witwassen van de telefoons waar een aangifte aan gekoppeld kon worden bewezen verklaarde, kwam ze tot een lagere straf dan de officier van justitie had gevraagd.

Alle verdachten kregen vijf maanden gevangenisstraf. Een 38-jarige verdachte staat volgende week woensdag nog voor de rechter.