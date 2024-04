Cement maken van cocaïne: beter voor milieu (VIDEO)

Connect on Linked in

Als tweede land in Zuid-Amerika heeft Peru deze week aangekondigd dat in beslag genomen cocaïne niet meer zal worden verbrand maar omgewerkt tot beton. Eind vorig jaar is Ecuador al begonnen met deze nieuwe technologie. Deze methode is onschadelijk voor het milieu, in tegenstelling tot het verbranden van cocaïne.

Betonblokken

Het initiatief wordt financieel ondersteund door de regering van de Verenigde Staten.

Met de nieuwe methode wordt cocaïne chemisch ingekapseld in betonblokken, waarna de drug niet meer terug te winnen in met een chemisch proces.

Cocaïnepoeder wordt gemengd met cement, zout en chemicaliën die de reactie van het mengsel tot beton versnellen.

40 uren

Naar schatting kan in maximaal 40 uur ongeveer 60 ton cocaïne worden vernietigd. Voor het verbranden van 60 ton cocaïne is een oven ongeveer 80 dagen in bedrijf.

Technische adviseurs uit de Verenigde Staten hebben bezoeken gebracht aan verschillende vuilverbrandingsinstallaties in Peru.

De ongeveer 60 ton die in Nederland vorig jaar in beslag is genomen gaat onder zware beveiliging naar een verbrandingsoven.