Gijzeling Ede voorbij: politie arresteert verdachte (UPDATE3)

De gijzeling in Ede is voorbij. De politie heeft een persoon die een bivakmuts droeg buiten het feestcafé Petticoat gearresteerd. Dat gebeurde rond 12.30. De verdachte kwam met zijn handen omhoog naar buiten. Daarna zijn vier gijzelaars ongedeerd aangetroffen. Rond 11.30 werden al drie jongeren vrijgelaten door de gijzelnemer. De politie zette in Ede vanaf 06.00 een deel van het centrum af en ontruimde zeker 150 woningen. Dat is gebeurde nadat bekend werd dat er een gijzeling gaande was.

(Beelden persbureau Heitink)

De politie heeft gezegd dat er geen aanleiding is om te denken aan een terroristisch motief. De melding over de gijzeling kwam volgens De Gelderlander rond 05.42 binnen op het adres van de bar Petticoat aan de Nieuwe Stationsstraat.

Voor bewoners van de ontruimde woningen is een opvanglocatie geregeld.

De politie had op X gevraagd aan mensen om afstand te houden: ‘Blijf binnen en kom niet kijken’.

Er waren arrestatieteams en een peloton van de Mobiele Eenheid ter plaatse gekomen.