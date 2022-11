Chili: 14-jarige beschuldigd van kille liquidatie

Connect on Linked in

In Chili is een 14-jarige jongen beschuldigd van het uitvoeren van een huurmoord. Het slachtoffer was een 24-jarige man die eerder was veroordeeld voor een flink aantal misdrijven. Hij werd zeker tien keer beschoten, aldus meerdere getuigen.

Van achteren

De openbare aanklager zei tegen een plaatselijk radiostation dat het slachtoffer eerst van achteren enkele malen was beschoten. Toen hij op de grond lag beschoot de jongen hem aan de voorzijde om het karwei af te maken. Bij het schieten verwondde de jongen zichzelf aan de enkel doordat hij getroffen werd door een fragment van een kogel.

9 mm

De aangehouden minderjarige heeft de Colombiaanse nationaliteit en had in Chili geen geldige verblijfsvergunning. In een verklaring gaf de jongen zijn naam en zijn Colombiaanse ID-nummer. Zijn vader heeft wel een Chileense identiteitskaart. De man weigerde naar het politiebureau te komen.

De autoriteiten gaan ervan uit dat het hier om een huurmoord gaat waarvoor (omgerekend) 2.121 euro is betaald. Het wapen was geladen met 9 mm munitie en voorzien van een buitenlands serienummer.

Na zijn arrestatie is de minderjarige door een rechter in voorlopige hechtenis geplaatst in een centrum van de Chileense Nationale Dienst voor Minderjarigen (Sename).