Chinese grondstoffen voor productie synthetische drugs gepakt in Turkije

Op de luchthaven van Istanbul is deze week 4,3 ton grondstof voor de productie van amfetamine en methamfetamine in beslag genomen. De zending was bestemd voor Nederlandse drugsproducenten. De chemicaliƫn waren in Hong Kong aan boord gebracht en zouden vanuit Turkije over de weg naar Nederland gaan.

Volgens verschillende bronnen zijn er zowel in Istanbul als in Nederland arrestaties verricht. Turkse media schrijven dat er twee verschillende zendingen met een totaal gewicht van 4.300 kilo door de Turkse douane zijn gepakt.

Om wat voor soort grondstoffen het gaat is onduidelijk.