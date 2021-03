Chinese maffiaclan in Nederland opgerold voor drugs via postpakketten

Connect on Linked in

Het Post Interventieteam (PIT) van de Landelijke Eenheid heeft dinsdag elf verdachten aangehouden bij in totaal zes invallen in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De verdachten zijn tien mannen en een vrouw van Chinese afkomst van 28 tot 68 jaar. Onder gezag van het Landelijk Parket loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband dat te linken is aan drugsverzendingen in postpakketten.

(Foto uit archief)

Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op verschillende grote geldbedragen, drugs en geprepareerde dekladingen en postpakketten.

Fitnessapparatuur

Het onderzoek naar de criminele organisatie begon op 12 november 2018, toen bleek dat een pakket met 5 kilo mdma verstuurd was naar Australië. Sinds november 2018 zijn met enige regelmaat zowel in Nederland als in het buitenland postpakketten met drugs in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in onder andere fotolijstjes, tafelpoten, tuinlampen, fitnessapparatuur en thermosflessen.

Benelux

De postpakketten hadden voornamelijk als bestemming Nieuw-Zeeland, Amerika, Australië en Aziatische landen, maar ook het Verenigd Koninkrijk en Schotland. De postpakketten werden voor verzending niet alleen ingeleverd bij Nederlandse postagentschappen of servicepunten, maar ook in Duitsland en België.

In totaal zijn er 75 kilo mdma, 4.000 LSD-zegels, 15 kilo crystal meth en 70 kilo ketamine in postpakketen in beslag genomen.

Het Post Interventieteam (PIT) van de Landelijke Eenheid is een specialistisch team dat zich, onder gezag van het Landelijk Parket, richt op de aanpak en bestrijding van export van onder andere drugs via de post en postpakketten.

De rechter-commissaris in Zwolle besloot vrijdag dat alle verdachten zeker twee weken vast blijven zitten. Het onderzoek loopt nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Spanje

Vorige maand werd in Spanje ook een Chinese maffiaclan opgerold die zich toelegde op internationale drugshandel en het witwassen van geld via pakketbedrijven. In totaal werden toen 38 mensen gearresteerd in Madrid, Salamanca, Toledo, Asturië, Lugo en Las Palmas.