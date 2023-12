Chinezen opgepakt in ondergrondse tunnel na vondst 9.000 wietplanten in Spanje (VIDEO)

Connect on Linked in

De Guardia Civil heeft drie Chinezen gearresteerd in het Spaanse dorp Cabanillas del Campo, Guadalajara, die verborgen zaten in een ondergrondse tunnel van 15 meter diep. De tunnel was gegraven om ruim 9.000 wietplanten aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Voorzieningen

De wietplantage was verborgen in een pakhuis op een industrieterrein in het dorp Cabanillas del Campo, gelegen in het midden van Spanje. Tijdens de inval ontdekte de Guardia Civil naast verschillende plantages in diverse ruimtes ook een perfect uitgeruste keuken op de begane grond, waar de verdachten voldoende voedsel en hygiëneproducten bewaarden om enkele maanden door te brengen zonder naar buiten te gaan. Daarnaast was er een ruimte waar geoogste wietplanten ondersteboven lagen te drogen.

Tijdens de operatie vonden agenten ruim 9.000 wietplanten en spullen ter waarde van 36.000 euro. Het betreft een van de grootste wietplantages die de afgelopen jaren in Guadalajara zijn ontmanteld.

Verdachten

De Guardia Civil heeft een procedure geopend tegen drie Chinese mannen tussen de 40 en 57 jaar, wegens misdaden tegen de volksgezondheid, elektriciteitsfraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Guardia Civil zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.