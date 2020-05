Chinezen uit de volksrepubliek in de Spaanse wiet (VIDEO)

Connect on Linked in

Een groep mannen met een Chinees paspoort zat in Spanje in de grootschalige en internationale teelt van wiet, aldus de Spaanse Nationale Politie. Er zijn deze week 19 mensen gearresteerd. Ze hadden tunnels gebouwd om toegang te krijgen tot het electriciteitsnet onder de openbare weg.

Illegaal

In Málaga, Alhaurín de la Torre, Colmenar, Fuengirola en Manilva, deed de politie invallen en werden onder meer 9.000 marihuanaplanten – in vier binnenplantages – in beslag genomen, en ook 19.000 euro in contanten en vervalste paspoorten van de Volksrepubliek China. De arrestanten worden verdacht van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal van electriciteit en diefstal met geweld. Sommige Chinezen verbleven illegaal in Spanje.

Het onderzoek begon toen de politie in Antequera verschillende postpakketten met wiet die naar Italië werden verstuurd in beslag nam. Ook werd een overdekte marihuanaplantage in een huis in Mijas gevonden.

Volgens de politie was er bij de Spaanse binnenlandse veiligheidsdienst informatie beschikbaar dat criminelen uit China zich in Spanje bezig hielden met georganiseerde drugshandel.

Bedrading

De groep had Chinese werknemers in dienst die in slechte omstandigheden gevangen werden gehouden om te werken aan de wietplantages, het knippen en het inpakken van pakketten. Sommige van deze arbeiders traden op als katvanger bij de huur van de panden waar de wiet werd geteeld.

De methode om tunnels voor toegang tot elektrische bedrading te krijgen noemt de politie ‘nieuw’. Op die manier zou het moeilijk zijn gemaakt voor elektriciteitsbedrijven om inspecties uit te voeren om vast te stellen waar stroom werd gelekt.

Dertien van de gedetineerden negentien verdachten zijn door de rechter in voorlopigenhechtenis geplaatst.