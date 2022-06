Cipier beschuldigd van drugshandel in gevangenis

Print This Post

Justitie in België heeft celstraf en een geldboete geëist tegen een cipier die verdacht wordt van het leveren van drugs aan gevangenen. De bewaarder ontkent de beschuldigingen. Hij stelt dat de gevangenisdirectie en een paar gevangenen hebben samengespannen tegen hem.

Foto is ter illustratie

Zaak

37 maanden cel, 8000 euro boete en een verbeurdverklaring van 17.000 euro illegaal vermogen. Dat is wat de Belgische justitie heeft geëist in een zaak tegen de 57-jarige Antwerpse gevangenbewaarder Giovanni N. Dat bericht de Gazet van Antwerpen.

Smokkel

N. zou tegen betaling drugs en andere zaken naar binnen hebben gesmokkeld in de Antwerpse gevangenis aan de Begijnenstraat. N. werd volgens de aanklager gesnapt, toen er in april 2020 in een cel 44 gram hasj werd gevonden. Een celbewoner beweerde dat deze drugs van N. afkomstig waren.

Uit bezoekjes aan de cel en uit camerabeelden bleek dat N. zich verdacht gedroeg. Er was al langere tijd een verdenking dat ‘Gio’ drugs of een mobiele telefoon kon regelen. Een gedetineerde bestelde zelfs drugs bij een verkeerde cipier, in de veronderstelling dat het om de bewuste man ging.

Pen

De advocaat van N. stelt dat zijn cliënt alleen de cel inging, om een pen terug te geven. Ook zou er van een persoonsverwisseling sprake zijn geweest, met een andere bewaarder, die later voor een andere zaak is aangehouden. De advocaat beweert dat de gevangenisdirectie en enkele gedetineerden hebben samengespannen om N. uit zijn functie te verwijderen. Als aanwijzing daarvoor ziet hij het feit dat de betrokken gevangenen nooit werden gestraft voor het bezit van de drugs.