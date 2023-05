Circusartiest die krokodillen drugsgeld liet bewaken overleden

Connect on Linked in

De man die werd veroordeeld voor het bewaren van drugsgeld in zijn Amsterdamse krokodillenverblijf, is vorige week overleden. Ferry Torrez kreeg hiervoor in 2016 een taakstraf.

door Joost van der Wegen

Tina

In dat jaar vond de politie in het kader van een drugsonderzoek 200.000 euro aan cash geld in een aantal koffers, onder Torrez’ krokodillenverblijf in Amsterdam. Zijn drie alligators ‘bewaakten’ het geld, in hun bassins. Ferry Torrez was een erkend circusartiest, met een bestand aan reptielen voor shows.

De ‘krokodillenbende’ hield zich bezig met de handel in grote hoeveelheden crystal meth, cocaïne, xtc, ghb en speed. De leden waren vooral actief en afkomstig uit de Amsterdamse gay-scene, waar de drug crystal meth, ook wel Tina genoemd, populair was.

Spaargeld

Ook Ferry Torrez bewoog zich in de gay-scene en was een liefhebber van fetish. Hij claimde destijds dat hij ‘spaargeld’ had bewaard voor een vriend, en niet van de herkomst van het geld afwist. De krokodillen hield hij in zijn schuur, in Amsterdam-Oost, bij de A-10.

Tijdens de corona-periode was Torrez nog portier bij de Amsterdamse Spijkerbar, om het aantal maximale bezoekers in de gaten te houden. Ferry Torrez overleed afgelopen vrijdag. Hij werd 54 jaar. Hij wordt als ‘bijzonder, aardig en sociaal’ omschreven door mensen in zijn omgeving.

In de drugszaak was Roel D. de hoofdverdachte. Hij kreeg 36 maanden cel opgelegd. De bende bestond uit zeven personen.