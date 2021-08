Cocaïne: aan de romp van vrachtschepen naar Rotterdam (VIDEO)

Connect on Linked in

De Braziliaanse federale politie zegt dinsdag een netwerk van drugssmokkelaars te hebben ontmanteld dat vanuit Brazilië cocaïne in zeeschepen naar de haven van Rotterdam stuurde. De operatie “Tamoios” heeft volgens de politie uitgewezen dat er in de romp van vrachtschepen cocaïne werd verstopt. Twaalf mensen zijn maandag en dinsdag gearresteerd, in de staten Rio de Janeiro en Espírito Santo.

Wisselkantoor

Maandag zijn twee personen aangehouden in woningen in Barra da Tijuca en Recreio, in het westelijk deel van de stad Rio. Dat zouden mogelijk de hoofdverdachten zijn. Eén persoon werd aangehouden nadat hij in een wisselkantoor een groot bedrag aan dollars had gewisseld in Braziliaanse valuta.

De groep bracht de drugs vanuit Rio naar de haven van Vitória, in de iets noordelijker gelegen staat Espírito Santo. Vanuit de haven ging het in vissersboten naar de vrachtschepen die daar voor anker lagen. Duikers plaatsten zakken met cocaïne in openingen aan de buitenzijde van de romp, zoals in de ruimte rondom het roer. Er zijn geen aanwijzingen dat de bemanning van de zeeschepen op de hoogte was van de smokkel.

Duikers

In het onderzoek is beslag gelegd op 200 kilo cocaïne, 14 luxe auto’s, zes zeer dure woningen en een groot bedrag in cash.

De politie zegt de leiders van de groep te pakken te hebben gekregen, maar ook duikers. Over de nationaliteit van de verdachten is niets bekend gemaakt.

Het onderzoek duurde ongeveer twee jaar en eindigde met de inbeslagname van de 200 kilo. Het is niet duidelijk hoe vaak er op deze manier eerder cocaïne naar Rotterdam is verscheept.