Cocaïne en tassen geld: vier arrestaties in Amersfoort

Connect on Linked in

In een lopend politieonderzoek naar drugshandel zijn dinsdag in Amersfoort vier verdachten aangehouden. Tijdens doorzoekingen van verschillende woningen in Amersfoort en Woudenberg werden onder andere cocaïne en tassen met geld in beslag genomen.



Tijdens een zogenoemde “ondermijningsactie” zag de politie dinsdag dat een tas werd overgedragen tussen twee personen. De ontvanger van deze tas, een 41-jarige man uit België, werd hierop aangehouden. De tas bevatte een groot geldbedrag.

Coke en tassen geld

De bezorger van de tas, een 29-jarige Amersfoorter, werd gevolgd naar een woning in Amersfoort. Deze man werd aangehouden toen hij de woning verliet. Een andere 29-jarige man uit Woudenberg, die dezelfde woning verliet, werd ook gearresteerd. Bij hem trof de politie een grote hoeveelheid cocaïne en tassen met geld aan.

Drie doorzoekingen

Naar aanleiding van de aanhoudingen werden twee woningen in Amersfoort en een woning in Woudenberg doorzocht. In een van de woningen in Amersfoort trof de politie onder andere een geldtelmachine en verpakkingsmateriaal aan. In de andere woning in Amersfoort werd een forse hoeveelheid versnijdingsmiddel ontdekt en een grote hoeveelheid cocaïne in een personenauto. De eigenaar van de auto, een 27-jarige vrouw uit Amersfoort, werd hierop ook aangehouden.

Hoeveel cocaïne en geld er in beslag is genomen, meldt de politie vrijdag niet in een persbericht.