Cocaïne in Renaults: Nederlander voor cocaïnelijn West-Afrika opgepakt

Nu blijkt dat in Nederland eerder dit jaar een 43-jarige Nederlander is opgepakt op verdenking van het leiden van een criminele organisatie die grote partijen cocaïne vanuit Brazilië via West-Afrika naar Europa liet vervoeren, aldus informatie die Crimesite heeft ingezien. Er zijn in 2019 in West-Afrika drie partijen cocaïne van dat netwerk in beslag genomen. In de zaak zitten onder anderen ook Marokkaanse, Belgische en Surinaamse verdachten vast.

Renaults

Het onderzoek zou zijn gestart op basis van informatie van de Drug Enforcement Administration (DEA).

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 juni 2019 werd in de haven van Dakar op het schip “Grande Nigeria” 798 kilo cocaïne gevonden. Dat schip is een Italiaans roll-on-roll-off schip dat geladen was met nieuwe Renaults. Het schip was vanuit Paranaguá in Brazilië aangekomen, met Renaults van de fabriek in Curitiba. In de achterbak van vijftien auto’s zat cocaïne. Het schip zou na Senegal doorvaren naar de Ghanese haven Tema en Nederland. Er werden vier mensen gearresteerd. Een week later werd nog eens 238 kilo cocaïne gevonden, ook op een schip met Renaults uit Brazilië.

Gambia

Op 31 oktober 2019 werd op volle zee op 120 kilometer westelijk van de Senegalese hoofdstad Dakar een zeiljacht onderschept. Dat jacht had 750 kilo cocaïne aan boord en was uitgevaren van een haven in Gambia. De onderschepping werd gedaan door de Senegalse marine, in samenwerking met een vaartuig van de Spaanse Guardia Civil en de Britse marine.

In het Senegalese onderzoek naar de zaak heeft een getuige verklaard dat hij in een Franse jachthaven opdracht kreeg van een Nederlander om via Agadir in Marokko naar Gambia te varen. Voor de kust van Gambia was de cocaïne aan boord gebracht vanaf een groter schip. Ook dat schip zou zijn onderschept door marineschepen.

Nederlander

De hoofdverdachte in de zaak is een 43-jarige Nederlander die op 15 februari in Nederland is aangehouden. Hij zou de eigenaar zijn van het zeiljacht dat naar Gambia voer. Er is ook een Surinaamse man gearresteerd die in Rotterdam woont. Hij zou aan boord zijn geweest van het schip dat cocaïne leverde aan het zeiljacht. En verder een Belg, drie Fransen, andere Nederlanders, een Marokkaan en Senegalezen.