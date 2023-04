Cocaïne in tonijnen gepakt in Marokko

Connect on Linked in

In Marokko is vorige week donderdag een flinke zending cocaïne in beslag genomen. De geperste blokken cocaïne zaten verstopt in ingevroren tonijn. De vangst werd gedaan in de haven Tanger Med. Volgens de Marokkaanse autoriteiten heeft men de cocaïne gevonden nadat er informatie was binnengekomen.

De zeecontainer was verscheept in Ecuador en was met een vrachtwagen op weg naar Spanje. Over het gewicht van de in beslag genomen cocaïne is niets naar buiten gebracht.

De Marokkaanse autoriteiten spreken van een internationaal netwerk. In het onderzoek wordt samengewerkt met Interpol.