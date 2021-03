Cocaïne met Italiaanse link gepakt bij Haarlem

Connect on Linked in

In een cocaïneonderzoek van het landelijk parket zijn vorige week maandag vier verdachten aangehouden in een bedrijfsruimte in Cruquius in de Haarlemmermeer. Er is 125 kilo cocaïne in beslag genomen. Volgens het OM zijn de verdachten een 28-jarige man uit Amsterdam, een 62-jarige man uit Utrecht, een 59-jarige man uit Amsterdam en een Italiaan van 39 jaar.

(beeld uit archief)

TCI

Het viertal is afgelopen donderdag door de rechter-commissaris in Amsterdam in bewaring gesteld voor de duur van 14 dagen. Zij mochten toen enkel met hun advocaat spreken. Die beperkingen zijn er sinds vandaag af.

Het onderzoek is begonnen op basis van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) op 8 maart. De politie kreeg het vermoeden dat een chauffeur van een vrachtwagencombinatie met Italiaans kenteken drugs zou ophalen in een bedrijfslocatie in Cruquius. Naar aanleiding van observaties bij dat pand is de politie het bedrijfspand binnengetreden. In en bij die bedrijfsruimte zijn de vier personen aangehouden.

Shoppers

In de bedrijfsruimte heeft de politie zeven big shoppers aangetroffen met in totaal 125 blokken cocaïne. De cocaïne is in beslag genomen. Op die cocaïne, vier pallets bevroren kippenpootjes en wat bouwmaterialen na was het bedrijfspand leeg.

Het pand had geen voorziening (koelcel) voor de opslag van diepvriesproducten. Daarom concludeert het Openbaar Ministerie dat het de bedoeling was dat de pallets met diepvriesproducten slechts korte tijd in dit pand zouden staan. Volgens het OM had de cocaïne tussen de lading kippenpootjes verborgen moeten worden.

Het OM vermoedt dat de verdachten deel uitmaakten van een professionele criminele organisatie. Er volgen mogelijk nog meer aanhoudingen, aldus het Openbaar Ministerie.