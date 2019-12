Cocaïne-recordvangst in Uruguay

Connect on Linked in

De Uruguayaanse politie en marine hebben 4.418 kilo cocaïne onderschept, onder meer in de haven van de hoofdstad Montevideo.

Togo

De coke was verstopt in vier containers met sojameel die bestemd waren voor Lomé in Togo, een land in West-Afrika. De autoriteiten spreken van de grootste hoeveelheid die ooit in het Zuid-Amerikaanse land in beslag is genomen. Volgens lokale media zijn er vier verdachten opgepakt.

De sojameel en een hoeveelheid drugs waren geladen op een boerderij in het zuidwesten van Uruguay. Op de boerderij vond de politie na een inval ook cocaïne.

Transitopunt

Landen in West-Afrika zijn al jaren een veelgebruikt transitopunt voor cocaïne die uit Zuid-Amerika naar Europa komt. Een deel van de drugs gaat per schip verder, een ander deel gaat via routes in de Sahara naar Noord-Afrikaanse landen als Marokko.

Het laatste jaren neemt het aantal inbeslagnames van (vooral) Peruaanse en Boliviaanse cocaïne in zuidelijke Zuid-Amerikaanse landen toe, met name in Brazilië en op schepen die uit Brazilië afkomstig zijn. In augustus werd in Hamburg 4,5 ton gepakt die afkomstig was uit Uruguay. Dit najaar werd er in Paraguay 3.000 kilo onderschept.