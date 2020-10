‘Cocaïne-smokkelaars kochten beer van Louis Vuitton’

Connect on Linked in

In Antwerpen zijn volgens het Antwerpse parket opnieuw twee grote criminele organisaties die cocaïne smokkelden opgerold. In een onderzoek waarin totaal 1,3 ton cocaïne in beslag is genomen zijn de directeur van een transportfirma en drie havenarbeiders gearresteerd, naast vijf andere verdachten. In een ander onderzoek is een Nederlander met 500 kilo cocaïne gepakt.

(beeld FGP Antwerpen)

Tailgating

In het onderzoek naar de havenarbeiders werd een reeks huiszoekingen gedaan waarbij ook 300.000 euro cash in beslag werd genomen. Ook zijn dure horloges en luxegoederen, waaronder een levensgrote beer van Louis Vuitton ter waarde van 15.000 euro in beslag genomen.

Volgens het Antwerpse parket leek de criminele organisatie zich gespecialiseerd te hebben in het frauduleuze ophalen van containers op de kaaien in de Antwerpse haven. Daarbij zijn pincodes of passen misbruikt. Ook zijn vrachtwagenchauffeurs erin geslaagd met “tailgating” de haventerreinen op te rijden. Containers zijn naar opslagplaatsen in de Antwerpse regio of in het Waasland gereden, gelost en nadien terug op kaai gezet of gedumpt.

1,38 ton

Het gerechtelijk onderzoek is begonnen nadat er begin dit jaar werd ontdekt hoe een container middels fraude van een kaai werd afgereden. Tijdens het onderzoek kon de federale gerechtelijke politie (FGP) in Antwerpen de organisatie verder in kaart brengen. In de loop van het onderzoek kon in samenwerking met de douane en de scheepvaartpolitie 1.38 ton cocaïne in beslag worden genomen. Er zijn aanwijzingen dat deze cocaïnelijn al enige tijd heeft gedraaid. Hoe lang is niet bekend.

Er zijn maandag en dinsdag in totaal 18 huiszoekingen uitgevoerd door de FGP Antwerpen. Daarbij zijn negen mensen gearresteerd. Drie “straddler” chauffeurs (die containers verplaatsen) van 24, 32 en 53 jaar uit Kapellen, Malle en Schelle zijn aangehouden. De verdenking is dat ze containers zo hebben geplaatst hebben dat ze makkelijker opgehaald konden worden. Ze waren aan de slag op grote containerterminals verspreid over de haven. Dat wijst volgens het parket op het georganiseerde karakter van de organisatie.

De andere verdachten zijn mannen en vrouwen tussen 28 en 60 jaar uit Antwerpen, Berchem, Berlaar, Kapellen Lier, Malle, Putte, Ranst, Schelle, Waregem en Wilrijk. De onderzoeksrechter heeft zeven mensen in voorlopige hechtenis gezet. (tekst gaat verder na reclame)

Willebroek

In een loods aan de Baeckelmanstraat in Willebroek (even zuidelijk van Antwerpen) is dinsdagavond ongeveer 500 kilo cocaïne gevonden in een onderzoek dat onder leiding staat van de onderzoeksrechter in Mechelen. Woensdag zijn ervoor vier mannen aangehouden. Volgens het parket in Antwerpen was er bij de politie informatie verzameld over een organisatie die de loods zou gebruiken voor de invoer van cocaïne die via de haven van Antwerpen werd ingevoerd.

In totaal lag in de loods 498 kilo cocaïne. Twee Belgen van 22 en 37 uit Hoboken en Borgerhout, een Nederlander van 24 en een Duitse Turk van 32 zijn ter plaatse gearresteerd. Vrijdag komt het stel voor de raadkamer van de rechtbank. Het gerechtelijk onderzoek door FGP Antwerpen is nog niet voltooid, dus mogelijk volgen meer aanhoudingen.