Cocaïne tussen de kerstbroden en in sporttassen

Connect on Linked in

De Douane meldt dat er deze week 2 kilo cocaïne tussen een partij kerstbroden uit Suriname is gevonden. Er zijn tien kerstbroden met elk 200 gram cocaïne in beslag genomen. De Douane schrijft op Instagram te vermoeden dat de cocaïne was bedoeld tegen een ‘after dinner dip’ na de kerstmaaltijd, maar dat de fabrikant waarschijnlijk niets te maken heeft met deze zending.

Vlissingen

Tijdens een controle van de Douane in de haven van Vlissingen is er woendsdagvond 54 kilo cocaïne gepakt. Er was een tip binnengekomen over de zending. Het Landelijk Visitatieteam van de Douane ging aan boord van een schip dat was aangekomen uit Colombia. Na enig zoeken zagen de ambtenaren twee tassen met blokken geperste cocaïne.

‘4 miljoen’

Het Openbaar Ministerie meldt niet of er mensen zijn gearresteerd in verband met de aanwezigheid van de drugs op het schip.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. Het Openbaar Ministerie schat de straatwaarde op ruim 4 miljoen euro, of 74.074 per kilo. Dat is de waarde die met de cocaïne in de detailhandel kan worden verdiend als die versneden is. De prijs van een kilo in de groothandel is ruim drie keer lager.