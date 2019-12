Cocaïne uit Brazilië moest naar Hoogvliet

De Douane heeft zaterdagochtend tijdens een controle in de Rotterdamse haven 255 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in zogenoemde “bigbags” met silicapoeder.

De container was afkomstig uit Brazilië en geadresseerd aan een bedrijf in Hoogvliet. Silicapoeder of kwartsmeel is een stof die vooral gebruikt wordt in de betonindustrie maar ook in de bestrijding van ongedierte in de veeteelt- en pluimveesector. De drugs zijn inmiddels vernietigd, er zijn geen aanhoudingen verricht.

Het Harc-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak in onderzoek.