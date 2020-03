Cocaïne uit Chili in beslag genomen

Connect on Linked in

In een container die was aangevoerd uit Chili is de Rotterdamse haven woensdag een 400 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Rotterdamse parket zat de drugs tussen een zending met maiszaad. De blokken cocaïne zaten verpakt in reistassen.

De container was in transit voor transport naar een bedrijf in Duitsland. Maar de vracht zou een tussenstop maken bij een bedrijf in Oosterhout. Volgens het OM heeft dat bedrijf niets met de smokkel te maken.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Er zijn geen mensen aangehouden en er is een onderzoek gestart.