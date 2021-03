Cocaïne verborgen in olieafscheider (VIDEO)

In Colombia is donderdag in de haven van Cartagena 712 kilo cocaïne in beslag genomen die volgens een nog onbekende methode was verstopt. De drugpakketten waren weggewerkt in een tank die in de petrochemische industrie wordt gebruikt, een zogenaamde trifasische olieafscheider. Volgens de chef van de Colombiaanse anti-drugspolitie was deze methode nieuw.

De tank zou op weg gaan naar Mexico. Tijdens een scancontrole vielen er onregelmatigheden op aan de tank, waarna deze aan nader onderzoek werd onderworpen. Uiteindelijk werd met een boormachine cocaïne aangeboord. Het duurde drie dagen voordat alle cocaïne uit de tank was gehaald.

Met een olieafscheider worden olie- en (water)mengsels in hun afzonderlijke componenten gescheiden.