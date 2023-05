Cocaïne vermomd als bloed naar Amsterdam

Connect on Linked in

Colombiaanse autoriteiten hebben in de buurt van de stad Medellín cocaïne ontdekt, die in bloedzakjes op weg had moeten gaan naar Schiphol.

Amsterdam

De vondst werd gedaan op de internationale luchthaven José María Córdova in Rionegro, tussen pakketten die bestemd waren voor een adres in Amsterdam.

Colombiaanse media schrijven dat een Belgische herdershond van de drugspolitie aansloeg bij een pakket. Na opening vond de politie drie plastic zakken met een rode vloeistof die volgens de etiketten bloedmonsters zouden bevatten.

Rode vloeistof

Na onderzoek bleek al na enkele minuten dat in de rode vloeistof cocaïne was verwerkt, goed voor 1,629 kilo cocaïnepoeder, die in Nederland in een laboratorium had moeten worden verkregen.

Er loopt een onderzoek naar de verzenders en de ontvangers in Nederland.