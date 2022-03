Cocaïne verstopt in cilinders van scheepsmotor (VIDEO)

Connect on Linked in

De Nationale Politie van Spanje heeft zeven mensen gearresteerd die cocaïne zouden hebben geïmporteerd vanuit Panama. Er zat zes kilo verstopt in een onderdeel van een scheepsmotor.

Het onderzoek liep vanaf oktober vorig jaar. Deze week was er een inval in een bedrijfspand in San Sebastián de los Reyes, een stadje even noordelijk van Madrid. Daar werd de cocaïne gevonden, plus nog 1.184 euro cash en 100 xtc-pillen.

Zes mensen zitten nog vast, de politie zegt nieuwe arrestaties niet uit te sluiten omdat het onderzoek naar de cocaïnelijn nog loopt.