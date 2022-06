Cocaïne voor Antwerpen onderschept in Costa Rica

Connect on Linked in

In een container met fruit in Costa Rica is een partij cocaïne die bestemd was voor Antwerpen in beslag genomen. En op volle zee hebben de Portugese autoriteiten een zeiljacht met ruim een ton cocaïne onderschept. Daarbij zijn twee personen gearresteerd.

7.500 euro

De vangst in Costa Rica werd afgelopen weekend gedaan in de containerhaven van Moïn aan de oostkust van het land. Agenten van de drugspolitie (PCD) voerden op de containerterminal een routinecontrole uit. In het koelsysteem van een container zaten 74 geperste blokken cocaïne verborgen. Het totale gewicht was ruim 74 kilo.

In Costa Rica wordt de waarde van de drugs geschat op (omgerekend) 550.000 euro. Een kilo cocaïne is in Costa Rica te koop voor ongeveer 7.500 euro. In Antwerpen en Rotterdam is dat ruim het drievoudige.

Ruime ervaring

De Portugese autoriteiten namen op de Atlantische Oceaan deze week bijna 1.500 kilo cocaïne in beslag op een zeilboot, ongeveer 740 kilometer ten noordwesten van Lissabon. De twee opvarenden kwamen uit Venezuela en Italië. Het zijn twee mannen van in de vijftig jaar ‘met ruime ervaring in de navigatie op zee’, aldus de politie. Op het schip waren 47 balen cocaïne aanwezig, met een totaal brutogewicht van zo’n 1.470 kilo. Waarschijnlijk was de cocaïne voor de Braziliaanse kust aan boord gebracht.

De vangst werd gedaan in een al langer lopend onderzoek naar smokkel van cocaïne. Bij de operatie waren de Britse National Crime Agency (NCA) en de Drug Enforcement Administration (DEA) van de Verenigde Staten betrokken.

Om de zeilboot op te sporen is samengewerkt met het Maritime Analysis and Operations Centre for Drug Trafficking in Portugal. Het MAOC (N) is gevestigd in Lissabon en is opgezet door zeven EU-landen met zeegrenzen, onder meer Nederland.