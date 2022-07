Cocaïne voor Colombiaanse kust op volle zee aan boord gebracht

Connect on Linked in

Verschillende Colombiaanse media berichten dat er in Rotterdam deze week ruim een ton cocaïne in beslag is genomen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten was de lading voor de kust van Cartagena aan boord gebracht van een containerschip. Speedboten vervoerden de pakketten op volle zee naar het schip. Daarna werd de cocaïne door handlangers op het schip in verschillende containers ondergebracht.

Verscherpt

Deze smokkelmethode is de laatste jaren vrijwel niet gebruikt. Mogelijk kozen smokkelaars voor deze route omdat controles op sommige Colombiaanse haventerreinen recent zijn verscherpt.

In een Colombiaans-Brits politie-onderzoek zou informatie over het transport zijn binnengekomen. Vervolgens zijn de Nederlandse autoriteiten getipt. In de haven van Rotterdam werd in een terminal deze week 1.002 kilogram cocaïne in beslag genomen.

Helden van de Caribe

Volgens de Colombiaanse media zaten er verschillende stempels op de geperste kilo-blokken. De Colombiaanse politie gaat ervan uit dat de drugs zijn verzonden door de zogeheten “Heroes del Caribe” (Helden van de Caribe), dat is een netwerk dat wordt gerekend tot de Clan del Golfo.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft nog geen geen bericht over deze vangst naar buiten gebracht.