Cocaïnedealers Costa del Sol opgepakt voor smokkel in gepimpte auto’s

De Spaanse politie heeft een groep cocaïnedealers aan de Costa del Sol opgepakt die gepimpte auto’s gebruikte om hun drugs discreet te vervoeren. Onder de naam ‘Operatie Felix’ ontmantelde de Guardia Civil het netwerk dat cocaïne van Malaga naar andere Andalusische steden vervoerde. De drugs zaten verborgen in geheime compartimenten.

In totaal zijn er vier personen gearresteerd die vermoedelijk tot deze criminele organisatie behoren. Ze bezorgden pakketten in heel Andalusië, met tussen de vier en acht kilo cocaïne per maand. De Spaanse politie kwam de groep op het spoor toen een man tijdens een verkeerscontrole in Nerja probeerde te vluchten. Toen agenten zijn auto doorzochten, vonden ze een doos met vier kilo wiet.

Uit nader onderzoek bleek dat de geavanceerde compartimenten in de auto van de man tot twee kilo cocaïne konden verbergen. De groep dealers reed in gepimpte auto’s vanuit Malaga wekelijks naar andere grote provincies waar de drugs werden verdeeld. In een voertuig onderschepte de politie een kilo cocaïne.

Na uitgebreide zoektochten vonden ze in een andere gepimpte auto onder meer 100 gram cocaïne, 11.500 euro contant geld en een geldtelmachine.