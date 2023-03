Cocaïnehandel: tot negen jaar cel na deal tijdens strafproces

Connect on Linked in

In een strafzaak over grootschalige cocaïnehandel tegen onder meer Gregory F. (49) heeft de rechtbank Amsterdam F. veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Twee andere mannen kregen elk vier jaar gevangenisstraf opgelegd. In de vonnissen is rekening gehouden met afspraken over de hoogte van de straffen, die door de officier van justitie en de verdediging zijn gemaakt.

Costa Rica

Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) leverde informatie die als vertrekpunt voor het onderzoek “26Lyons” werd gebruikt. F. werd genoemd als een persoon die met enkele anderen ‘al jaren’ cocaïne van Costa Rica naar Nederland transporteerde.

Gregory F. wordt nu veroordeeld voor vier drugstransporten in de periode 2015 tot 2020, met in totaal bijna 1.700 kilo cocaïne. Hij speelde een belangrijke leidinggevende en organiserende rol, concludeert de rechtbank. De twee andere mannen legden aan hem verantwoording af. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan het invoeren van twee grote hoeveelheden cocaïne in 2015, in totaal ongeveer 273 kilo. De groep gebruikte pgp-software om met elkaar te communiceren. Deze berichten betroffen een belangrijk onderdeel van de bewijslast.

Passende straffen

Het Openbaar Ministerie heeft procesafspraken gemaakt met de drie mannen. Die hielden kort gezegd in dat de verdediging geen onderzoekswensen zou indienen en geen bewijsverweren zou voeren, en dat de officier van justitie een gevangenisstraf van negen jaar zou vorderen voor de 49-jarige man en gevangenisstraffen van 4 jaar voor de andere twee mannen. Zonder afspraken zou de eis tegen F. op 12 jaar cel hebben kunnen uitkomen.

Voor alle partijen is het voordeel dat de lengte van het strafproces veel korter wordt.

Dergelijke afspraken tussen verdediging en Openbaar Ministerie geven overigens geen zekerheid dat ook de rechtbank ermee akkoord gaat. In sommige strafzaken negeerde de rechtbank de afspraken en veroordeelde de verdachten tot hogere straffen.

In dit geval is de rechtbank wel van oordeel dat de afspraken leiden tot passende straffen.

