Verdachte uit groep rond Taghi schikt met justitie in cocaïnezaak en krijgt lagere strafeis

Gregory F. heeft in zijn strafzaak 26Lyons met het Openbaar Ministerie een schikking getroffen van 2,25 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie is dat om hem het met drugshandel verkregen voordeel te ontnemen. F. heeft ingestemd met een betaling in twee termijnen. Het OM heeft verder met F. en zijn advocaat procesafspraken gemaakt over de eis van het Openbaar Ministerie.

Medeverdachten

In plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar zal er een gevangenisstraf van 9 jaar worden geëist. Ook met twee medeverdachten in deze strafzaak zijn procesafspraken gemaakt. Beiden hebben ingestemd met een eis van 4 in plaats van 6 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De verdachten en hun advocaten zien in ruil voor deze toezeggingen door het OM af van wensen tot verder onderzoek en voeren geen verweer tegen het ingebrachte bewijsmateriaal. Daardoor zal het strafproces veel korter gaan duren.

In juni vorig jaar werd bekend dat er onderhandelingen met F. gaande waren.

Cocaïnehandel

De strafzaak 26Lyons gaat over grootschalige cocaïnehandel. F. was volgens het OM van 2015 tot 2020 betrokken geweest bij de invoer van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. De verdenking tegen F. is gebaseerd op vier drugstransporten. De twee andere verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij twee drugstransporten in 2015.

F. onderhield in de onderzochte periode de contacten met de leverancier van de partijen cocaïne, aldus het OM. Zijn medeverdachten waren hem behulpzaam bij het transport, het uithalen van de cocaïne en de verdere distributie van de drugs. F. is op 19 september 2021 aangehouden op Curacao, waar hij tijdelijk verbleef. Vermoedelijk woonde hij voor die tijd in Suriname.

Taghi

Er is door de politie gekraakt berichtenverkeer waarin volgens de politie Ridouan Taghi en F. spreken over wapens. Ook zijn er anonieme tips van de Criminele Inlichtingen Eenheid over de banden tussen F. en Taghi. Volgens Cem Polat, de advocaat van Gregory F., blijkt in het dossier echter niets van een relatie tussen F. en Taghi met betrekking tot de drugstransporten die in de zaak aan de orde zijn.

De rechtbank Amsterdam is bekend met de gemaakte afspraken. De rechtbank kan besluiten zich er niets van aan te trekken, zoals vorig jaar in een andere strafzaak gebeurde. Soms gaat de rechtbank erin mee.

Op 20 maart is de uitspraak.