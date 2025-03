18 maart 2025

Cocaïneprijzen in bijna heel Europa gekelderd

Ondanks de enorme inbeslagnames die de politie in Europa geregeld doet, zoals laatst 10 ton in het Franse Duinkerken, zijn de prijzen van een kilo cocaïne in de groothandel in veel Europese landen in de afgelopen jaar gedaald. In Rotterdam en Antwerpen is nu een kilo cocaïne te koop voor minder dan 17.000 euro. Dat zeggen bronnen in het criminele milieu.