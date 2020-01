‘Cocaïnesmokkel in caravans opgerold’ (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie zegt een smokkelnetwerk te hebben ontmanteld dat op grote schaal cocaïne van de Canarische Eilanden naar vervoerde in caravans en campers. Elf Spanjaarden en een Colombiaan zijn aangehouden.

West-Afrika

De Spanjaarden werden op Tenerife opgepakt en de Colombiaan in de Colombiaanse stad Cali. Op de Canarische Eilanden werd cocaïne uit Zuid-Amerika tijdelijk opgeslagen, vandaar ging het met caravans naar het Spaanse vasteland. Het netwerk was volgens de politie gelinkt aan Colombiaanse en Peruviaanse criminelen. Een deel van de cocaïne werd via West-Afrikaanse landen naar de Canarische Eilanden vervoerd. In het onderzoek kwam een Ghanees in beeld maar die is niet aangehouden.

Dekmantel

De verdachten gebruikten legale bedrijven als dekmantel: autobedrijven, garages en kampeerplaatsen voor campers. Die bedrijven speelden ook een rol in de witwasoperaties, aldus de politie.

Het onderzoek heeft twee jaar geduurd en was begonnen met het onderzoeken van grote cash-transacties op Tenerife. Ook de Colombiaanse politie en de Drug Enforcement Administration (DEA) deden mee aan het onderzoek.