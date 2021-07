Cocaïnesmokkelaars wijken uit naar Vlissingen

Connect on Linked in

Criminelen wijken steeds vaker uit naar de haven van Vlissingen, voor het smokkelen van cocaïne. In Zeeland werd in 2020 twee keer zoveel coke onderschept, als in het jaar ervoor.

Verboden drugs

Hoewel via Antwerpen en Rotterdam nog steeds de meeste verboden drugs binnenkomen, wijken criminelen hiervoor steeds vaker uit naar de haven van Vlissingen.

In Zeeland werd in 2020 bijna 7000 kilo cocaïne onderschept. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019.

In april vorig jaar werd in Vlissingen 4500 kilo cocaïne aangetroffen tussen bananen uit Costa Rica. Het was de grootste cocaïnevangst ooit in Zeeland.

Deze feiten komen naar voren in een verhaal dat deze week in Panorama is verschenen.

Corrupt

Corrupte havenarbeiders spelen een belangrijke rol bij het importeren van drugs.

Volgens justitie is er onvoldoende toezicht en te weinig kennis en capaciteit om de drugscriminaliteit in de Zeeuwse havens tegen te gaan. Met tienduizenden euro’s zouden vorkheftruckchauffeurs en hun leidinggevenden worden verleid om wat bij te beunen.

Ook zouden criminelen toegangspassen en bedrijfskleding van corrupt havenpersoneel kopen, om op die manier onopvallend in de havens te kunnen bewegen.

Daarnaast benaderen ze via social media havenpersoneel of kwetsbaar personeel dat in de schuldsanering zit, of in een scheiding ligt. Andere havenmedewerkers zouden zich verhuren aan de hoogste bieder.