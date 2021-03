Drugscriminelen wijken steeds vaker uit naar haven Vlissingen

Connect on Linked in

Drugscriminelen ronselen steeds vaker Zeeuws havenpersoneel om extra inkomsten te genereren. Waar nog steeds via Antwerpen en Rotterdam de meeste drugs binnenkomt, wijken criminelen steeds vaker uit naar de haven van Vlissingen. Dat schetst een korte reportage van EenVandaag.

Verdubbeling

In Zeeland werd in 2020 bijna 7.000 kilo cocaïne onderschept. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019. In april vorig jaar werd in Vlissingen 4.500 kilo cocaïne gevonden tussen bananen uit Costa Rica. Het was de grootste cocaïnevangst ooit in Zeeland met een geschatte straatwaarde van circa 180 miljoen euro.

“Portunus”

Volgens justitie spelen corrupte havenarbeiders een belangrijke rol bij het importeren van deze drugs. Op 1 juli 2020 werden tijdens het onderzoek “Portunus” (een van de grootste politieacties ooit in Zeeland) acht verdachten aangehouden. In januari 2021 stonden deze verdachten terecht tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Breda.

EncroChat

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek “Portunus” uitgewezen dat er in de Vlissingse haven drie groepen bezig waren met binnenbrengen van zendingen cocaïne. Belangrijkste bewijs komt van analyse van de ontsleutelde communicatie van EncroChat die de politie in handen kreeg.

Linda van den Oever (officier van justitie Zeeland-West-Brabant), zegt tegen EenVandaag:

‘De haven van Vlissingen is opgekomen als nieuwe haven waar criminele activiteiten plaatsvinden. Rotterdam en Antwerpen zijn natuurlijk de grootste havens waar van oudsher veel plaatsvindt, maar omdat daar op ingegrepen is, verplaatst heel veel zich naar Vlissingen.’

Van den Oever noemt als voorbeeld twee havenmedewerkers die in mei 2020 in Vlissingen met hun toegangspas het terrein oplopen met lege sporttassen en één voor één aan boord gaan van een groot schip. Als justitie later de camerabeelden analyseert, blijken hun sporttassen tot de nok toe gevuld met pakketten coke.

‘We waren stomverbaasd. Ze gingen hondsbrutaal te werk. Op klaarlichte dag, onder het oog van hun collega’s haalden ze drugs uit een container op een schip, liepen ze het terrein af en overhandigden het aan criminelen.’

Volgens Van den Oever hebben drugscriminelen “het hele logistieke proces in handen”.

Onvoldoende toezicht

In oktober 2020 verscheen er een TNO Rapport waaruit bleek dat criminelen teveel invloed hebben gekregen in de Zeeuwse havens. Er is onvoldoende toezicht en te weinig kennis en capaciteit om de drugscriminaliteit tegen te gaan.

Met tienduizenden euro’s zouden vorkheftruckchauffeurs en hun leidinggevenden worden verleid om wat bij te beunen. Daarnaast zouden criminelen ook via social media havenpersoneel of kwetsbaar personeel benaderen dat in de schuldsanering of in een scheiding ligt. Andere havenmedewerkers zouden zich verhuren aan de hoogste bieder.

Somber beeld

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de Vlissingse burgemeester Gerben Dijksterhuis schetsen een somber beeld en denken dat het nog jaren zal duren om het tij te keren. Dijksterhuis: ‘We hebben meer mensen en middelen nodig om echt serieus met dit probleem aan de slag te gaan.’