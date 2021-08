Cocaïnevangst in haven Paramaribo

Connect on Linked in

De Surinaamse Douane heeft maandagmiddag in de Jules Sedney-haven in Paramaribo een hoeveelheid cocaïne gevonden. De drugs zaten verborgen in 64 deurvergrendelingsstaven van containers. In samenwerking met de politie en de brandweer is het sluitingsmechanisme van de containers ontmanteld en in beslag genomen.

Om een container te kunnen afsluiten zijn alle containers voorzien van vier staven die voor de vergrendeling zorgen.

Het is nog niet bekend om hoeveel cocaine het gaat. In de zaak zijn geen aanhoudingen verricht. De onderzochte containers waren leeg.