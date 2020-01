Cocaïnevangsten in Antwerpen en Rotterdam naar record

Connect on Linked in

In de Rotterdamse haven heeft de douane vorig jaar een recordhoeveelheid van 38.000 kilo cocaïne in beslag genomen, 50 procent meer dan in 2018. In de Antwerpse haven is in 2019 ongeveer 61.800 kilo cocaïne onderschept, dat is bijna 25% meer dan het jaar ervoor, aldus het FD.

Volgens de Belgische Douane is de toename van inbeslagnames in Antwerpen het gevolg van enerzijds betere opsporingsmethoden en anderzijds groeiende toevoer van de cocaïne uit Latijns-Amerika. De in beslag genomen hoeveelheid in Antwerpen is in zes jaar tijd verzesvoudigd.

De Nederlandse Douane brengt eind januari cijfers over vorig jaar naar buiten.