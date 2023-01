Cocaïnewasserij gevonden in woning Bergen op Zoom

Connect on Linked in

Politiemensen hebben donderdagmiddag in de woning van een 40-jarige man uit Bergen op Zoom een klein cocaïnelab gevonden. De politie ging de woning binnen omdat er een onderzoek op de verdachte liep. In zijn huis en garage lagen allerlei spullen die te maken hebben met de productie van softdrugs.

Droogrekken

Zo stonden er stekbakjes, bloempotten en droogrekken. Verder lag er bijna 140 kilo wiet in het pand aan de Antwerpsestraatweg.

Daarnaast bleken er vaten met chemicaliën aanwezig. Dat waren stoffen die worden gebruikt voor het maken van snuifbare cocaïnepoeder uit cocaïnepasta (base). Verder lag er ongeveer 1,5 kilo cocaïnepasta.

Cocaïnezout

Om het snuifbare cocaïnezout te maken moet cocaïnepasta worden omgezet in een laboratorium. In zo’n “wasserij” kan ook cocaïne worden teruggewonnen uit materiaal waar cocaïne in is verwerkt, zoals kleding of shampoo.

De laatste jaren zijn verschillende zeer grote cocaïnewasserijen in Nederland en Spanje ontmanteld. Vaak waren daar Colombianen bij betrokken, die over deskundigheid voor de productie van cocaïne beschikten.