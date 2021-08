Cocaïnewasserij in bedrijfspand Lelystad

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond in een bedrijfspand aan de Zuiveringsweg in Lelystad een cocaïnewasserij ontdekt. In het pand was niemand aanwezig.

De politie startte een onderzoek na een tip over mogelijke criminele activiteiten in het pand. In het pand werden diverse vaten met chemicaliën en andere goederen aangetroffen die wezen op een drugslaboratorium.

Uit nader onderzoek van specialisten van het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) bleek dat het vermoedelijk een cocaïnewasserij was. Specialisten van de LFO doen woensdag verder onderzoek. Er loopt een onderzoek naar de mensen achter het laboratorium.