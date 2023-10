Cocaïnewasserij in bedrijfspand Medemblik, man (57) aangehouden

Connect on Linked in

In een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Medemblik (Noord-Holland) is dinsdag rond 17.10 een drugslab aangetroffen. Volgens de politie gaat het om een grootschalige cocaïnewasserij en drogerij. Een 57-jarige man uit Purmerend, die zich in het pand bevond, is aangehouden als verdachte.

(Beeld uit archief)

De politie en gemeenteambtenaren controleerden het bedrijfspand aan de Nijverheidsweg. In de ruimte hing een penetrante chemische lucht en waren chemicaliën opgeslagen. Tijdens een doorzoeking werd een cocaïnewasserij en drogerij aangetroffen. Ook werden tientallen jerrycans aangetroffen. Over de grootte van het lab is verder niets bekend gemaakt.

De recherche doet verder onderzoek naar het lab. De 57-jarige verdachte zit vast en wordt verhoord. Het drugslab zal volgens de politie op een later moment ontmanteld worden door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO).