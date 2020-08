‘Cocaïnewasserij’ in Haagse woning waar eerder wiethok zat

Connect on Linked in

Tijdens een controle van een woning aan de Jadehorst in Den Haag is donderdagochtend een vermoedelijke cocaïnewasserij aangetroffen. In hetzelfde pand werd in maart nog een wietkwekerij opgerold. De politie heeft in de woning een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats aangehouden.

Sterke ammoniaklucht

De politie kreeg donderdagochtend rond 11.00 een melding van gemeentemedewerkers die voor een bestuurlijke controle de woning binnen gingen. Op het moment dat ze het pand controleerden, roken zij een sterke ammoniaklucht en troffen zij meerdere tonnen aan met witte vloeistof, vaten met aceton, een gasbrander en andere drugs gerelateerde goederen.

In de woning werd een 33-jarige man aangetroffen, die even later door de politie is opgepakt. De brandweer kwam met meerdere eenheden, waaronder een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) ter plaatse en deed onderzoek in en bij de woning. Ook de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) kwam ter plaatse.

Wietkwekerij

Het pand is op last van de burgemeester direct gesloten. In hetzelfde pand werd in maart een wietkwekerij met 300 planten opgerold. Volgens getuigen gaat het dit keer om een cocaïnewasserij. De recherche is een onderzoek gestart.