Cocaïnewasserij ontdekt in Limburgs dorp

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in het Limburgse Ospel een wasserij voor cocaïne gevonden. Er zijn zes mensen aangehouden, vijf mannen en een vrouw. Het laboratorium was gevestigd in een pand aan de Witteplakdijk.

Tip

De politie kwam de wasserij op het spoor op basis van een anonieme tip. De inval werd uitgevoerd door een arrestatieteam.

In het pand zijn diverse productiemiddelen en chemicaliën aangetroffen. Dinsdag wordt het pand ontruimd door specialisten van LFO (Landelijk Faciliteit Ontmantelen). Onderzoek moet nog uitwijzen hoeveel drugs er in beslag is genomen.

Cocaïnepasta

Het onderzoek loopt nog. De politie wil daarom geen verdere informatie over de verdachten geven.

In een cocaïnewasserij kan snuifbare cocaïnepoeder worden gemaakt uit cocaïnepasta of uit producten waarin cocaïne is verwerkt, zoals in vloeibare cocaïne in shampoo, of uit textiel.