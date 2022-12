Cocateelt breidt zich uit in Mexico

Connect on Linked in

In Mexico is op dit moment een snelle uitbreiding te zien van landbouwgrond die met cocastruiken is beplant. Het gaat met name om cacaoplantages in bergachtig gebied in de zuidwestelijke staat Guerrero, zo melden Mexicaanse media. Cocablad is de grondstof voor cocaïne die vooral in Colombia en Peru wordt geteeld.

2014

Er zouden tussen 22 november en 4 december zeven plantages zijn ontdekt door het leger en daarnaast een laboratorium voor de verwerking van cocapasta naar cocaïne. drugs gevonden. In 2021 werd de aanwezigheid van coca al eens gemeld. President Andrés Manuel López Obrador zei toen dat criminele groepen aan het ‘experimenteren’ waren met cocateelt. In 2014 is voor het eerst coca in Mexico ontdekt, toen in de zuidelijke deelstaat Chiapas.

Ooit werd coca alleen in Peru geteeld. Vanaf ongeveer 1990 is ook in Colombia de teelt van cocablad sterk gegroeid. Enige jaren geleden werd de aanwezigheid van cocaplantages ook in het Midden-Amerikaanse land Guatemala gemeld.

Heroine

Dit jaar zijn ongeveer 70 plantages met coca in Mexico vernietigd.

De staat Guerrero is bekend om de illegale productie van papaver, de grondstof voor heroïne en om wietplantages. Omdat in de Verenigde Staten fentanyl heroïne aan het verdringen is daalt de prijs van papaver. Zo wordt het voor boeren aantrekkelijk om op coca over te gaan.

De grotere beschikbaarheid van coca is voordelig voor producenten en handelaren in cocaïne die willen exporteren naar de Verenigde Staten.