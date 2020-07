Coevordenaar (38) opgepakt vanwege beschieten auto in Hoogeveen

Print This Post

De politie heeft donderdagnacht rond 05.00 een 38-jarige man uit Coevorden aangehouden die wordt verdacht van het beschieten van een auto in Hoogeveen eerder die nacht. De verdachte schoot vanuit zijn auto op de andere auto in de Schutstraat. Er waren vijf mensen in de buurt van het voertuig op het moment dat deze beschoten werd. Niemand raakte gewond.

De auto werd donderdagnacht rond 02.15 onder vuur genomen. Aan de hand van het autokenteken en het signalement van de bestuurder kon een arrestatieteam de 38-jarige man uit Coevorden enkele uren later in zijn woning aanhouden.

Hakenkruizen

In de woning van de man vonden agenten verschillende airsoftwapens; gas- of veerdrukwapens om plastic balletjes mee te schieten. Deze wapens lijken exact op echte wapens. Ook vond de politie in de woning verschillende slag- en steekwapens en vlaggen en voorwerpen met hakenkruizen.

De politie onderzoekt de achtergrond van de beschieting. De verdachte zit vast.