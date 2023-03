Coffeeshop in Amsterdam in de nacht beschoten

Print This Post

In Amsterdam is dinsdagnacht een coffeeshop beschoten. Daarbij is niemand gewond geraakt. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Knallen

Rond half vier vannacht werden luide knallen gehoord in de Amsterdamse Derde Oosterparkstraat. Politiemensen vonden daarop hulzen en kogelinslagen bij een pand, waarin een coffeeshop is gevestigd. De coffeeshop was gesloten, waardoor er geen gewonden zijn gevallen, meldt de politie.

Onderzoek

De afdeling Forensische opsporing heeft ter plaatse een sporenonderzoek gedaan. Er zijn geen verdachten aangehouden. De zaak is in onderzoek. De recherche geeft aan graag in contact te komen met getuigen. Ook zijn eventuele beelden van vluchtende verdachten welkom.