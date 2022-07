Coffeeshops doelwit: overval in Haarlem, beschieting in de Bijlmer

Print This Post

Coffeeshops in Haarlem en Amsterdam-Zuidoost zijn vrijdagavond en -nacht het doelwit geweest van incidenten. In Haarlem vond een gewapende overval plaats, bij Station Bijlmer Arena in Amsterdam-Zuidoost werd coffeeshop Roots verschillende malen beschoten. In beide gevallen raakte niemand gewond. De daders zijn nog niet aangehouden.

Groot mes

De politie kreeg vrijdagavond laat een melding van een gewapende overval op een coffeeshop aan de Rijksstraatweg in Haarlem. De overval vond rond 23.35 plaats. Een onbekende man liep de coffeeshop binnen en bedreigde het personeel met een groot mes. Daarna ging hij er met een buit vandoor in onbekende richting. Niemand raakte gewond.

Signalement

De recherche doet onderzoek en heeft onder andere camerabeelden veiliggesteld en getuigen gehoord. Volgens de politie gaat het om een vermoedelijk lichtgetinte man van tussen de 20 en 35 jaar oud. Hij droeg een grijze trui of vest en had een capuchon op. Ook had hij zijn gezicht deels bedekt.

Kogelgaten

Ook een andere coffeeshop ruim 30 kilometer verderop was doelwit van criminelen. Vrijdagnacht werd rond 06.00 coffeeshop Roots bij Station Bijlmer Arena in Amsterdam-Zuidoost beschoten. In de deur en ramen van het pand op de Hoekenrode zitten meerdere kogelgaten.

De politie heeft kogelhulzen aangetroffen op de plaats delict en onderzoekt de zaak. De schutter is nog voortvluchtig.

Coffeeshop Roots werd in juli 2017 geopend en was daarmee de eerste coffeeshop in Amsterdam-Zuidoost.