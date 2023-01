Cokedealers in Lelystad opgepakt

Connect on Linked in

Maandagochtend heeft de politie drie woningen in Lelystad een inval gedaan bij verdachten van rondbrengen en verkopen van (onder meer) pakjes cocaïne in de stad. Drie mannen werden op hetzelfde moment door een arrestatieteam opgepakt. Ze worden verdacht van drugshandel en witwassen. Er zijn verschillende soorten drugs, geld en andere spullen in beslag genomen.

Gondel

De politie was de verdachten op het spoor gekomen in een lopend onderzoek naar drugs in Lelystad. Er zijn woningen aan de Gondel, Zandbank en Galjoen in Lelystad doorzocht.

De mannen die zijn aangehouden zijn 24, 25, en 34 jaar oud en komen allen uit Lelystad.

Taser

Tijdens de huiszoekingen zijn onder andere een aantal honderden gram cocaïne, meerdere soorten en hoeveelheden pillen, meerdere blokken hasj, tienduizenden euro’s en een taser aangetroffen en in beslaggenomen. Ook werden dure kleding, een auto, elektrische fiets, een kluis met onbekende inhoud en meerdere bestellijsten van drugs aangetroffen en in beslag genomen.

Volgens de politie verkochten de drie drugs aan jongeren in Lelystad.